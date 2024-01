Pesquisão UOL 2023: Pedrinho amplia domínio de ex-atletas comentaristas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Hoje presidente do Vasco, Pedrinho foi eleito o melhor comentarista de futebol pelos jogadores ouvidos no Pesquisão UOL 2023.

Pedrinho, que era comentarista do grupo Globo/Sportv, ficou com 32,5% dos votos. Caio Ribeiro, da Globo, ficou com 11,6%. Alexandre Lozetti e Ricardinho, do grupo Globo/Sportv, ficaram em terceiro com 9,3%.

Outros citados: Ana Thais Matos (Globo), Grafite (Globo), Júnior (Globo), Mário Marra (Espn), Paulo Nunes (Globo), PVC (UOL) e Richarlyson (Globo).

Pedrinho foi eleito pelo segundo ano seguido e ampliou o domínio de ex-jogadores que viraram comentaristas. Antes das vitórias do presidente do Vasco em 2022 e 2023, Caio Ribeiro levou a melhor em todas as edições do Pesquisão. Nunca um jornalista foi eleito o melhor comentarista de futebol.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.