Passagens de Raí e Lucas pelo PSG influenciaram Beraldo: "Pesou um pouquinho"

Lucas Beraldo é o novo reforço do PSG. O clube anunciou a contratação do zagueiro de 20 anos nesta segunda-feira, logo no primeiro dia de 2024. As partes assinaram um contrato válido até 2028, o que indica a aposta dos franceses no jovem atleta revelado em Cotia.

Beraldo estava no radar de diversos clubes europeus. O Zenit, da Rússia, e o Leicester, da Inglaterra, chegaram a formalizar propostas para contratá-lo, mas o zagueiro preferiu o Paris Saint-Germain, por ser um clube de primeira prateleira na Europa e, também, pelo fato de dois jogadores emblemáticos do São Paulo terem passado por lá.

"O São Paulo tem muita história com o PSG, não só o Lucas, mas o Raí também foi ídolo lá. Acho que isso também pesou um pouquinho na minha decisão, por eles conhecerem o clube onde venho e saber dos jogadores que foram parar lá", disse Beraldo.

O zagueiro de 20 anos deixa o São Paulo tendo disputado 52 jogos e marcado um gol, contra o Vasco da Gama. Beraldo foi titular do time campeão da Copa do Brasil, um título inédito para o clube, além de ter integrado o elenco campeão paulista em 2021.

"É um misto de alegria pelo profissional, pela formação de Cotia, pelo nosso DNA de formar novos talentos mundiais, e claro que também a tristeza, porque é um talento muito promissor. Mas, o Beraldo, como sempre dissemos, saiu deixando um legado, foi campeão da Copa do Brasil, algo que muitos tentaram e não conseguiram", comentou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

"Lembro que falei para ele quando ele chegou de Cotia que mais importante que ter as portas abertas ao entrar, é ter as portas abertas quando sair. Então, o Beraldo estará sempre na nossa vida e quem sabe um dia, como fez o Lucas e outros mais, possa voltar a fazer parte e vestir novamente a nossa camisa", concluiu o mandatário tricolor.