Atlético-MG e Palmeiras disputam a contratação de Bernard

O Atlético-MG e o Palmeiras disputam a contratação do meia-atacante Bernard, que está no Panathinaikos, da Grécia.

O que aconteceu?

Tanto o Galo quanto o Palmeiras têm reuniões marcadas com o jogador de 31 anos. O UOL apurou que os encontros acontecerão na segunda semana de janeiro.

Ambas propostas são para assinar pré-contrato. Bernard tem contrato com o clube grego até junho deste ano, e já pode assinar sem custos com qualquer outra equipe — ele chegaria ao novo clube no meio do ano.

Tendência é que o jogador escolha o Atlético-MG. A reportagem também soube que Bernard tem uma identificação muito grande com o clube mineiro por ser cria da base da equipe.

Palmeiras nega que tenha interesse em Bernard. Após a publicação da matéria, o Alviverde procurou a reportagem para informar que não está atrás do atleta. A reportagem mantém a apuração.

Bernard fez história com a camisa do Atlético-MG

Bernard foi revelado pelo Atlético-MG e deixou o clube em 2013, logo após a conquista da inédita Libertadores Imagem: BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Em 2013, o jogador atuou ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Jô e conseguiu dar o título inédito da Copa Libertadores daquele ano ao torcedor do Galo.

As boas atuações do jogador chamaram a atenção do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ele foi negociado em 2013 por R$ 77 milhões.

Além da Libertadores, Bernard conquistou com o Galo duas vezes o Campeonato Mineiro (em 2012 e 2013).

