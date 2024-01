Nadal volta com vitória aos jogos de simples após lesão

Depois da derrota em uma partida de duplas na Austrália, Rafael Nadal retornou em grande estilo aos jogos de simples no circuito da ATP. Na madrugada desta terça-feira, o espanhol venceu em sua estreia na chave do ATP 250 de Brisbane.

No caminho de Nadal estava o experiente Dominic Thiem, que já foi um dos grandes tenistas do mundo e venceu até um Grand Slam (Aberto dos Estados Unidos de 2020). Confiante, o espanhol superou o adversário em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/1.

"Esse é um dia importante e emotivo para mim, depois de um dos anos mais duros da minha carreira. Ter a chance de competir novamente após um ano e jogar diante deste público fantástico...", disse o tenista, antes de ser aplaudido. "Acho que apresentei um bom nível de jogo e preciso ficar orgulhoso por isso junto com meu time e minha família", completou.

Nadal não disputava uma partida oficial de simples havia 349 dias. Aos 37 anos, o ex-número 1 iniciou o torneio na posição 672 do ranking, devido ao grande tempo de inatividade.

Inicialmente, Nadal havia declarado que 2024 seria o seu último ano como profissional no tênis. Porém, ele já deixou a entender que pode até prorrogar mais a sua carreira caso sinta condições de competir no circuito.