Mercado: Corinthians otimista com Gabigol; Palmeiras e Galo querem Bernard

Do UOL, no Rio de Janeiro

O noticiário de hoje (2) do Mercado da Bola teve o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, otimista com Gabigol; o atacante Bernard, do Panathinaikos, disputado por Atlético-MG e Palmeiras; o zagueiro Nino, do Fluminense, próximo do Zenit; e o São Paulo com negociações avançadas por Ferreirinha, do Grêmio.

Destaques do dia

'Conversas avançadas' com Gabigol. O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, declarou que há "conversas avançadas" com Gabigol, atacante do Flamengo. A declaração foi dada durante sua cerimônia de posse.

Bernard na mira de Atlético-MG e Palmeiras. Revelado pelo Atlético-MG, o atacante Bernard, hoje no Panathinaikos, desperta o interesse do Galo e também do Palmeiras. Reuniões estão marcadas com os dois clubes na segunda semana de janeiro.

Nino perto do Zenit. O zagueiro Nino, do Fluminense, está perto de se transferir para o Zenit, da Rússia. A proposta é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões).

São Paulo avança por Ferreirinha. O São Paulo já tem o "sim" de Ferreirinha e aguarda apenas uma resposta do Grêmio sobre o aumento da proposta que foi feita pelo atacante.

Outras notícias

Ivan no Internacional. O Corinthians encaminhou a venda do goleiro Ivan ao Internacional. O arqueiro defendeu o Vasco, por empréstimo, na última temporada, mas foi reserva de Léo Jardim.

Red Bull quer Lázaro. O Red Bull Bragantino abriu negociações para tentar contratar o atacante Lázaro, ex-Flamengo e que está no Almería, da Espanha.

Lucas Barbosa no Juventude. O Juventude encaminhou a contratação por empréstimo do atacante Lucas Barbosa, do Santos. O contrato deverá ser até o fim de 2024.