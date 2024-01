Marcelo Teixeira vê estrutura "um pouco deteriorada", mas mostra confiança no Santos

Marcelo Teixeira assumiu oficialmente nesta terça-feira o comando da diretoria do Santos. No primeiro dia de trabalho, o presidente visitou os diferentes departamentos na Vila Belmiro e reconheceu a necessidade de modernizar algumas áreas.

"Visitei as dependências, a estrutura, um pouco deteriorada, precisando de recursos e investimentos para melhorar a qualidade. Estou bastante otimista, confiante", disse.

Desde o período de transição, Marcelo Teixeira mantém contato com a realidade do Santos. Ele elogiou o comprometimento dos funcionários e citou a necessidade apenas de "mudanças pontuais" nas áreas administrativa e financeira, apesar do insucesso do futebol na temporada 2023.

"Todos estão cientes do momento grave do Santos", afirmou Marcelo Teixeira. "Teremos bastante trabalho, mas com a retaguarda de quem trabalha aqui. Não faremos mudanças drásticas, faremos mudanças pontuais para alcançar o objetivo. Fiquei impressionado com o comprometimento dos funcionários, das equipes financeira e administrativa, todos conscientes, falando que estavam prontos a contribuir e colaborar. Fiquei emocionado de ouvir manifestações espontâneas", completou.