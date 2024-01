Marcelo Teixeira abre gestão no Santos e visita todos departamentos na Vila Belmiro

Eleito para um mandato de três anos, Marcelo Teixeira iniciou oficialmente sua gestão no Santos nesta terça-feira. O dirigente fez questão de passar por todos os setores na Vila Belmiro neste primeiro dia de administração.

"Em seu primeiro dia oficial como presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira visitou todos os departamentos da Vila Belmiro e cumprimentou os funcionários presentes nos setores", informou o Peixe em suas redes sociais.

Marcelo Teixeira encara um grande desafio no Santos. Rebaixado à Série B do Brasileirão, o Peixe passa por uma grande reformulação em um ano em que sofrerá com as suas receitas reduzidas. Até agora, foram contratados 11 reforços e o técnico Fábio Carille.

Relembre a eleição

Marcelo Teixeira venceu a eleição no mês passado, com 4762 votos: 1.771 pessoas foram à Vila Belmiro para registrar o voto, enquanto outros 7.087 sócios votaram de forma remota.

Aos 59 anos, Marcelo Teixeira volta ao cargo de presidente do Santos após cumprir dois mandatos entre 1991 e 1993 e posteriormente de 2000 a 2009. Durante suas gestões, o Peixe conquistou 12 títulos no profissional, somando masculino e feminino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e a Libertadores feminina de 2009.

Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos, Rodrigo Marino e Maurício Maruca concorreram com Marcelo Teixeira na eleição.