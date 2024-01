Jogos do Palmeiras na primeira fase da Copinha, em Barueri, terão entrada gratuita

O Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. A equipe enfrenta o Queimadense-PB, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Os torcedores poderão assistir aos duelos da primeira fase da competição de forma gratuita.

A torcida do Verdão ficará localizada no Setor B, atrás de um dos gols. O acessos será feito pelos Portões 2 e 3, localizados na Avenida Prefeito João Vila-Lobos Quero, sem a necessidade de resgate dos ingressos. O clube ainda informou que caso seja necessário abrir um novo setor, a Polícia Militar determinará a estratégia.

Oeste ABC-MS e Oeste-SP são as outras equipes que estão no Grupo 24 junto com Palmeiras e Queimadense-PB.

O Palmeiras estreia na Copinha de 2024 buscando o tricampeonato da competição, algo que seria inédito na história do principal torneio de base do Brasil.

Em 2022, as Crias da Academia conquistaram o título pela primeira vez após uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque. No ano seguinte, o Verdão manteve a taça sob sua posse ao bater o América-MG por 2 a 1, no Canindé.

Confira os jogos do Palmeiras na primeira fase da Copinha:

Palmeiras x Queimadense, 4 de janeiro, às 17h30



Palmeiras x União ABC-MS, 7 de janeiro, às 20h



Palmeiras x Oeste-SP, 10 de janeiro, às 17h