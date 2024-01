Hernan: 'Grande possibilidade de Ferreirinha vestir a camisa do São Paulo'

André Hernan informou no De Primeira que existe "grande possibilidade" de Ferreirinha, atacante do Grêmio, fechar com o São Paulo. Segundo o colunista do UOL, o negócio está por detalhes e pode ser anunciado nas próximas horas.

A questão do Ferreirinha é o Grêmio, só falta o sim do Grêmio, porque já tem o sim do Ferreirinha. O São Paulo aumentou e melhorou a oferta, mais de uma oferta já foi feita, mais de uma engenharia já foi feita para o Grêmio aceitar. O São Paulo fez tudo aquilo que o Grêmio exigiu para o negócio sair. Ontem, eu escutei de uma pessoa importante do clube: 'está nas mãos do Grêmio, é só o Grêmio dar o aval e aí o negócio acontece'. Há uma expectativa muito grande que isso possa acontecer ainda hoje, é o famoso daqui a pouco, nas próximas horas. Entendo que existe uma grande possibilidade de Ferreirinha vestir a camisa do São Paulo.

E Bruno Pacheco, do Fortaleza?

André Hernan também contou como está a negociação do São Paulo com Bruno Pacheco, do Fortaleza. Ele informou que o clube paulista tem uma dívida em aberto com o clube cearense, o que dificulta o negócio. Além disso, o lateral esquerdo está nos planos de Vojvoda no Leão do Pici.

É muito difícil. Há o interesse e já não é de agora, me disseram ontem que o São Paulo já olha o Bruno Pacheco há um tempinho — desde aquela questão do Reinaldo, que era muito criticado pela torcida, já tinham falado o nome do Bruno Pacheco em reuniões da diretoria há um bom tempo. Voltou essa possibilidade porque o Fortaleza deve fazer uma proposta nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, para o Felipe Jonathan, que está no Santos. E aí pode ter uma concorrência para o Bruno Pacheco e o São Paulo tentaria viabilizar o negócio.

Existem duas situações que impedem e travam esse negócio. A primeira, que é um pouco de vergonha para a diretoria do São Paulo, é que ainda estão devendo parcelas do Felipe Alves, que nem mais é goleiro do São Paulo, que já se despediu do clube e era terceiro, quarto goleiro. O São Paulo ainda precisa quitar as dívidas lá daquele negócio, que foi feito às pressas porque o São Paulo ficou sem goleiro e o Rogério Ceni pediu a contratação do Felipe Alves, então precisa quitar isso. Segundo, o Vojvoda adora o Bruno Pacheco. Eu entrevistei o Vojvoda antes da final da Sul-Americana e eles conseguiram fazer com que o Fortaleza ficasse forte na lateral esquerda mesmo com a saída do Juninho Capixaba, que jogou muita bola com a camisa do Fortaleza. Então, tem o gosto do Vojvoda e tem essa dívida ainda. Ontem, quando eu e Marcelo Hazan noticiamos no UOL o interesse, a própria manchete já diz: 'São Paulo vê negócio muito difícil'. Acredito que não vai acontecer.

Assista ao De Primeira na íntegra