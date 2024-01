Ex-Botafogo, Luís Castro afirma que pode retornar ao futebol brasileiro no futuro

Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o técnico Luís Castro voltou a falar sobre o futebol brasileiro. O ex-comandante do Botafogo afirmou que pode retornar ao Brasil no futuro.

"Gostei muito e um dia talvez volte. Aliás, posso afirmar que gostava de voltar ao Brasil. Tenho muito boas recordações de tudo. É um campeonato com uma competitividade enorme, há equipas campeãs que descem de divisão. Nada pode ser dado como adquirido, pois a luta é até ao fim", disse em entrevista ao jornal português O Jogo.

O português deixou o Botafogo para comandar o Al-Nassr-ARA, quando a equipe estava na liderança do Brasileirão. A decisão revoltou os torcedores do clube na época.

Após a saída de Luís Castro, os alvinegros perderam rendimento. Com isso, o Fogão acabou na sexta posição da Série A.

Depois do treinador, o Botafogo teve quatro técnicos até o fim do Brasileirão: Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio e Tiago Nunes. Este último vai começar 2024 no comando da equipe.