Estreia no Paulista e clássico: confira a agenda do Palmeiras no mês de janeiro

As férias no futebol brasileiro estão caminhando para o fim. O Palmeiras volta às atividades na Academia de Futebol no dia 8 de janeiro (segunda-feira) para dar início à preparação para a temporada de 2024.

O primeiro compromisso do Verdão no ano será pelo Campeonato Paulista contra o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela primeira rodada da fase de grupos do Estadual. A equipe comandada por Abel Ferreira está no Grupo B, ao lado de Água Santa, Guarani e Ponte Preta.

Em seguida, no dia 24, o Palmeiras terá o reencontro com sua torcida, no Allianz Parque, em duelo contra a Inter de Limeira. Pela segunda rodada, a bola rola a partir das 21h35. Na sequência, Clássico da Saudade pela frente. Palmeiras x Santos se enfrentam no dia 28, às 18 horas, também na casa do Verdão.

Para encerrar o mês de janeiro, o Palmeiras vai até Bragança Paulista para embate com o Red Bull Bragantino. A partida da quarta rodada da fase de grupos do Estadual está marcada para às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Esse é o último compromisso do Verdão antes da decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, que será no dia 3 de fevereiro, ainda com local a ser definido.

Atual campeão, o Palmeiras entra em campo no estadual buscando o tricampeonato. Em 2022, o Alviverde faturou o título em cima do São Paulo, e no ano seguinte, bateu o Água Santa para manter a taça em posse palmeirense.