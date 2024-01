Elenco sub-20 do São Paulo embarca rumo a Araraquara para disputa da Copinha

Na tarde desta terça-feira, o elenco sub-20 do São Paulo embarcou rumo à Araraquara para a disputa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor fará sua estreia contra o Porto Vitória-ES nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Fonte Luminosa.

O São Paulo é tetracampeão da Copinha - levantou o troféu em 1993, 2000, 2010 e 2019. Nesta temporada, o time estará sob o comando do técnico Menta. Ele assumiu o comando da categoria na segunda fase do Campeonato Paulista sub-20 no ano passado e levou a equipe ao vice-campeonato.

"A Copa São Paulo é uma meta pra todos nós aqui, um privilégio participar, e vamos com muita honra e garra para fazer um ótimo torneio. É o torneio que fecha o nosso ano, nos preparamos pra ela durante toda a temporada", comentou o treinador.

Menta completou: "Entramos com uma equipe com muitos jogadores jovens, é uma alegria poder dar oportunidade para esses garotos junto com atletas mais experientes que conhecem muito o clube e o torneio, esperamos que essa união possa proporcionar grandes atuações da equipe".

A lista de inscritos do Tricolor para a disputa do maior torneio de base do Brasil conta com atletas vice-campeões paulistas sub-20 e que também possuem experiência na Copinha. O time também aposta em muitos nomes recém-promovidos do sub-17.

Dois estrangeiros também estão entre os convocados. O senegalês Iba e o ganês Faisal vão jogar o campeonato pela primeira vez neste ano. Já o atacante William Gomes, apesar de inscrito, começará o ano com a equipe principal e seguirá a programação da Barra Funda.

Na última edição da Copinha, o São Paulo foi eliminado na terceira fase. A equipe deixou o torneio após perder, por 3 a 1, para o América-MG (vice-campeão no ano passado).

Relembre os atletas inscritos pelo São Paulo para a Copinha

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro



Laterais: Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe e Miranda



Zagueiros: Andrade, Lucas Loss, Kauê, Ythallo, Igão e Osorio



Meio-campistas: Brian, Iba, Negrucci, Luiz Henrique, Ferreira, Mateus Amaral, Palmberg e Guilherme Batista



Atacantes: Ryan Francisco, Caio, Henrique, William Gomes, Faisal, Paulinho, Thierry e Takada