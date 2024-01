Do Água Santa ao Grêmio: veja 5 surpresas do futebol brasileiro em 2023

A temporada de 2023 do futebol brasileiro foi marcada por inúmeras surpresas ao longo do ano, desde os Estaduais até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Tendo isso em vista, a Gazeta Esportiva relembrou cinco momentos surpreendentes que aconteceram no Brasil.

Água Santa vice-campeão do Paulistão

O primeiro acontecimento inesperado da temporada foi a presença do modesto Água Santa na final do Campeonato Paulista. O time, comandado por Thiago Carpini à época, ficou na segunda colocação do Grupo B, com a mesma pontuação do líder São Paulo (23), mas atrás pelos critérios de desempate.

Nas quartas de final, disputada no Allianz Parque, o Netuno superou o Tricolor nos pênaltis, por 6 a 5, após empate sem gols no tempo regulamentar. Já na semifinal, o clube de Diadema empatou por 1 a 1 com o Bragantino, na Vila Belmiro, e avançou à decisão em nova vitória nas penalidades máximas, desta vez, por 4 a 2.

A grande final, em dois jogos, foi diante do Palmeiras. A primeira partida foi realizada na Arena Barueri, com mando do Água Santa, que surpreendeu mais uma vez e saiu vencedor por 2 a 1. Apesar do sonho do título ter sido interrompido com uma goleada por 4 a 0, no Allianz Parque, a campanha vice-campeã da equipe, que era amadora até 20111, ficará marcada na história.

Primeiro turno do Botafogo no Brasileirão

Outro momento surpreendente do futebol em 2023 no Brasil foi o primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Glorioso, que há dois anos estava disputando a Série B, terminou as primeiras 19 rodadas do Nacional com a melhor campanha na era dos pontos corridos.

Ao todo, o clube carioca somou 47 pontos, com um retrospecto de 15 vitórias, dois empates e duas derrotas. Assim, teve aproveitamento de 82,5% ? empatado com o Corinhians de 2017. Além disso, foram 35 gols marcados e apenas 11 sofridos.

Mais um fator de destaque na campanha da equipe alvinegra foi o 100% de aproveitamento como mandante ? feito que aconteceu com o Corinthians em 2010 e com o Flamengo em 2019. No primeiro turno, o Botafogo venceu todos os dez compromissos que fez no Estádio Nilton Santos, marcou 23 vezes e foi vazado em apenas três.

Virada heroica do Palmeiras

Se a metade inicial do Botafogo foi surpreendentemente positiva e histórica, a arranca do Palmeiras para conquistar o seu 12º título brasileiro não fica atrás. O Verdão chegou a ficar 14 pontos atrás do líder com apenas 11 rodadas restantes, mas se recuperou na competição e assegurou a conquista.

Após o fim do 27º compromisso no Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira, que perdera para o Atlético-MG, em casa, e amargava o quarto revés consecutivo no torneio, estava na quinta colocação, com 44 tentos somados. Por sua vez, o Botafogo vencia o América-MG e se isolava em primeiro, com 58 unidades.

No entanto, o Alviverde mostrou sua resiliência e força mental para dar a volta por cima. Liderado pela joia Endrick, o Palmeiras venceu oito dos últimos 11 jogos ? inclusive, teve a virada sobre o próprio Botafogo, no Rio de Janeiro ?, e foi o time mais regular durante a derrocada alvinegra. Assim, terminou o Nacional no lugar mais alto da tabela e levantou o troféu ao final da 38ª rodada.

?? ?????! ????! ??! ??? O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O ????? ???????? ?? BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! ?#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023

Fortaleza finalista da Copa Sul-Americana

Mais uma surpresa da temporada de 2023 foi a campanha finalista do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Apesar de não ficar com o título, o Leão do Pici atingiu uma decisão continental pela primeira vez em sua história ? a segunda de um clube nordestino na história.

Um ano após chegar às oitavas de final da Libertadores, a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda terminou o Grupo H da Sula na primeira posição, com cinco vitórias e uma derrota em seis partidas. Além disso, passou por Libertad-PAR (oitavas), América-MG (quartas) e Corinthians (semi) para alcançar a grande final.

A decisão, disputada em jogo único no Estadio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai, foi contra a LDU, do Equador. Apesar de sair na frente, com Lucero, o Fortaleza sofreu o empate e perdeu o troféu nos pênaltis. Pedro Augusto teve em seus pés a cobrança do título, mas desperdiçou. Além dele, Brítez e Romero também erraram suas batidas. As penalidades terminaram em 4 a 3 para os equatorianos.

Com Suárez, Grêmio foi vice-campeão brasileiro

Talvez a principal ? e mais surpreendente ? contratação da temporada no Brasil foi o centroavante Luis Suárez. O Grêmio, que havia acabado de retornar à Série A, anunciou na virada do ano a chegada do uruguaio por duas temporadas ? posteriormente reduzido para o fim de 2023.

Aos 36 anos, o histórico atacante disputou 54 partidas, todos como titular, marcou 29 gols e distribuiu 18 assistências com a camisa gremista. Além disso, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha.

No entanto, o principal destaque de Suárez ? e do Grêmio ? ficou na campanha vice-campeã do Campeonato Brasileiro. De 38 rodadas no Nacional, o uruguaio foi a campo 33 vezes, anotando 17 tentos e concedendo 11 passes para gol. Com isso, junto com Renato Gaúcho, liderou o Imortal até a segunda colocação e garantiu o retorno do time gaúcho à Copa Libertadores.

Eleito melhor jogador do Brasileirão, Suárez caiu nas graças da torcida tricolor. Ele deixou o clube para se juntar ao amigo Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos.