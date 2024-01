Dirigente do Flamengo marca presença na cerimônia de posse presidencial de Augusto Melo, do Corinthians

Em meios ao interesse do Corinthians no atacante Gabigol, do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, marcou presença na posse do novo presidente do Timão, Augusto Melo, que acontece nesta terça-feira.

Desde que se soube de sua vitória para a presidência do Corinthians, Augusto tem trabalhado para contratar reforços para 2024. O atacante Gabigol, do Flamengo, foi um dos jogadores que despertou interesse do Timão.

Conforme publicado anteriormente pela Gazeta Esportiva, a cúpula do Timão recebeu o aval da diretoria do Flamengo para negociar diretamente com o estafe do atleta de 27 anos. O Alvinegro, porém, não fez esse contato.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 e o Timão não pretende exercer o pagamento da multa do atacante, estipulada em 33 milhões de euros (R$ 177 milhões). Porém, um acordo que envolve troca de jogadores não está descartado, já que segundo Augusto, atletas do Corinthians chamam atenção da diretoria carioca.

Sendo assim, o assunto entre as diretorias, que têm um bom relacionamento, não é apenas Gabigol. O Corinthians também conversa com o Flamengo para negociar o volante Fausto Vera, visto como moeda de troca pela nova diretoria corintiana. No acordo, o volante argentino se mudaria para a Gávea, enquanto Thiago Maia e outro nome do elenco flamenguista iriam para o Parque São Jorge.