Diretor do Corinthians confirma chegada de Rodrigo Garro e admite dificuldade em negociações por Gabigol e Rollheiser

O Corinthians segue ativo no mercado da bola. Rubens Gomes, o Rubão, novo diretor de futebol do Timão, atualizou os diferentes status das negociações em que a equipe está envolvida. Primeiro, o profissional confirmou a contratação de Rodrigo Garro e anunciou a chegada do argentino antes mesmo do próprio clube.

"(Rodrigo Garro) está contratado. Foi uma contratação difícil, mas o Corinthians mudou. O clube está atento ao mercado, não só brasileiro como sul-americano, africano. Monitoramos vários jogadores e estamos atentos ao mercado", declarou o dirigente em entrevista à Rádio Guaíba.

Rubão também falou sobre a situação de Gabigol, do Flamengo. O diretor de futebol afirmou que contratar o atacante é um sonho da nova gestão, mas admitiu que a negociação não é das mais fáceis.

"Hoje, o Gabigol é um sonho do Corinthians. É um sonho que pode se tornar realidade. É uma negociação muito difícil. É um jogador que dispensa comentários, mas é algo muito complicado de negociar. Não pelo jogador, mas porque todas as partes precisam se acertar", disse.

Por fim, o dirigente ainda deu mais detalhes sobre a "corrida" pela contratação do Benjamín Rollheiser. Rubão confirmou que o Timão, porém, não chegou nem a entrar em contato com o Estudiantes para negociar e revelou que o clube enfrenta as concorrências de Benfica e Botafogo.

"Eu liguei para o Benfica, porque me falaram que eles estavam em negociação. Como eu tinha acabado de negociar pelo Veríssimo, eu liguei para o Rui (diretor de futebol do Benfica). Eu perguntei se eles estavam negociando com o Benjamín (Rollheiser) e eles falaram que estavam. É muito difícil porque o Botafogo também está negociando, e eles estão com SAF lá, então já viu como que é. É um jogador que estava sendo monitorado, mas não fizemos nenhum tipo de contato com ele", destacou o profissional.

Rubão ainda concluiu: "Eu consultei o Benfica. Vai virar leilão. O Benfica tem muito dinheiro, o Botafogo está com SAF, então é mito difícil. Como vimos que dois clubes já estavam nas negociações, pensamos 'vamos sair fora, porque não vai dar certo'".