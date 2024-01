Cruzeiro completa 103 anos de história nesta terça-feira

Nesta terça-feira, o Cruzeiro, fundado no dia 2 de janeiro de 1921, completa 103 anos de história.

Durante este período, a equipe de Minas Gerais conquistou alguns títulos. Entre os mais importantes estão duas Libertadores (1976 e 1997), uma Recopa Sul-Americana (1998), quatro Campeonatos Brasileiros da Série A (1966, 2003, 2013 e 2014) e seis Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), sendo assim o maior campeão da competição.

Além disso, o clube soma 38 títulos do Campeonato Mineiro, com o último conquistado em 2019 diante do rival Atlético-MG, depois de vencer no agregado por 3 a 2.

O Cruzeiro estreia na temporada no dia 24 de janeiro, diante do Vila Nova, em jogo válido pela primeira rodada do estadual. A bola rola às 19 horas, no Estádio Castor Cifruentes.