Corinthians só vai receber primeira parcela da venda de Moscardo no meio do ano; veja detalhes da operação

O Corinthians só vai receber a primeira das três parcelas da venda de Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain no meio da temporada. A operação ficou acordada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações.

Por conta da cirurgia que o jogador fará no pé esquerdo, Moscardo ficará se recuperando pelos próximos três meses no CT do Timão. Depois, o atleta viaja para Paris e passa a fazer parte do grupo do PSG. A lesão não impactará em nada o negócio, que já está selado entre as partes.

Nas últimas conversas, ficou acordado que o Corinthians vai receber 92,5% do valor total do negócio, enquanto o restante pertence ao jogador.

"Nós somos contra a venda dele (Moscardo) desde o começo, ele é uma realidade. Nunca fui a favor da venda. Em toda minha campanha deixei claro que os atletas formados em casa seriam nossa terceira receita. Primeiro tem que jogar, ganhar título, ser valorizado. Essa negociação, tive que de certa forma participar, mesmo porque não era uma coisa que queríamos. Para vocês terem uma ideia, se não aceitássemos, eles pagariam uma multa, que era muito mais barata. Existe uma multa, temos que cumprir. Apesar do nosso trabalho, ainda tiramos mais 2,5% do passe do garoto. O Corinthians vai ficar com 92,5%. Por tudo que aconteceu com o garoto, pela cirurgia, para mostrar que o garoto é realidade, a venda continua, está tudo sob controle. A venda está feita e o Moscardo é do PSG. Receberemos o dinheiro só na próxima janela", comentou Augusto Melo em entrevista coletiva no Parque São Jorge, nesta terça-feira (2).

Na temporada de 2023, Gabriel Moscardo somou 25 jogos (21 como titular) no profissional, com um gol e uma assistência. O jogador começou o ano na equipe sub-20, mas foi promovido ao time de cima por Vanderlei Luxemburgo em junho.