Firmino, Luiz Henrique e mais: Augusto comenta especulações no Corinthians

Do UOL, em São Paulo (SP)

Augusto Melo, que tomou posse como presidente do Corinthians na tarde de hoje (2), e Rubão, diretor de futebol da nova gestão, falaram em coletiva de imprensa sobre todos os nomes especulados no Alvinegro que podem chegar como reforços — e outros que podem estar deixando o clube.

Veja situação de cada jogador

Gabriel Moscardo, vendido pelo Corinthians ao PSG: "A venda continua. Tudo sob controle. Moscardo é jogador do PSG. O pagamento da primeira parcela será na próxima janela".

Roberto Firmino, atacante do Al Ahli: "Não sei de onde saiu isso, não existe. Recebe 25 milhões por ano, tem contrato. Nenhum clube pode pagar isso. Nada a ver".

Matías Rojas, meia atualmente no clube: "Conversamos com ele e estafe. A auditoria independente vai existir, doa a quem doer. A Ernst & Young nos dará o caminho como ajudou o Flamengo. Contratamos por três anos e vai mostrar tudo que aconteceu, acontece e pode acontecer. A conversa está tranquila com o Rojas, vamos pagar. Tudo sob controle".

Possível troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Matheusinho, ambos do Flamengo: "Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians. Não vamos falar nomes. Estamos estreitando relações. Os nomes eu não vou falar. Sai Thiago Maia e Matheuzinho na imprensa, mas prefiro falar depois de concretizar. A cada nome que sai, tem 500 nomes usados por empresários. Não só empresários, outros fogos internos".

Luiz Henrique, atacante do Real Betis: "De Luiz Henrique não tem nada. Nada concreto. Estamos monitorando vários jogadores".

Roni, meio-campista do Corinthians que interessa ao Atlético-GO: "O Atlético-GO pediu o jogador emprestado. Roni me ligou e disse que tem vontade de ir, mas cai no problema. Se não pagar pelo empréstimo, ele ficará, pois está nos planos utilizá-lo. De graça não vai mais".

Hugo, lateral ex-Goiás contratado pela gestão de Duílio Monteiro Alves: "Vai ser um bom jogador e com a nossa equipe ele vai se sobressair".

Adriano Martins, zagueiro que disputou a última Série B pelo Novorizontino e está livre no mercado: "Foi nos oferecido no começo. Estamos analisando. Todo bom atleta é analisado".

Troca de Lucas Veríssimo por Gabigol? "Primeira grande contratação. Lucas Veríssimo se encaixou como luva, é excelente zagueiro. Tem histórico de lesão. Quando foram buscar, por que não estipularam passe? Temos feito isso. Por que não fizeram? Se tivessem feito, custaria metade do que custou hoje. Fomos de uma certa forma obrigados a aceitar o preço e por termos a necessidade. Imagina se tiram o Veríssimo da gente e o que iam falar do Augusto. Deu super certo. Ele, Maycon, os outros que estão chegando para um time forte a partir de 21 de janeiro."

Canal do Corinthians no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.