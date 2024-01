Copinha 2024: veja onde assistir ao vivo e de graça

Do UOL, em São Paulo

A tradicional competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou hoje (2).

A Copinha 2024 chega a 54ª edição, com 128 times divididos em 32 grupos.

Onde assistir?

Sportv e Globo têm os direitos de transmissão na TV paga e aberta.

As opções no streaming são: Cazé TV, Globoplay e Canal Futebol Paulista no YouTube.

Formato da Copinha 2024

Fase de grupos: 128 times; 64 se classificam, sendo dois por grupo;

2ª fase: 64 times; 32 se classificam;

3ª fase: 32 times; 16 se classificam;

Oitavas de final: 16 times; 8 se classificam;

Quartas de final: 8 times; 4 se classificam

Semifinal: 4 times; 2 se classificam;

Final: 2 times; 1 conquista o título

Quando será a final?

A decisão da Copinha acontece no dia 25, data do aniversário de 470 anos de São Paulo.

Ainda não há definição de onde será a partida.

Grupos da Copinha de 2024

Grupo 1 (Tanabi)



Tanabi-SP

Vila Nova-GO

Ponte Preta

Atlético Gloriense-SE

Grupo 2 (Catanduva)



Catanduva-SP

Athletico-PR

Portuguesa-RJ

Sparta-TO

Grupo 3 (Bálsamo)



Mirassol

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Coimbra Sports-MG

Grupo 4 (Bebedouro)



Inter Bebedouro-SP

Grêmio

Figueirense

Serra Branca-PB

Grupo 5 (Franca)



Francana

Botafogo

Rio Claro-SP

Tiradentes-PI



Grupo 6 (Cravinhos)



Comercial-SP

Chapecoense

Grêmio Novorizontino

Jacuipense-BA

Grupo 7 (Araraquara)



Ferroviária

São Paulo

Carajás-PA

Porto Vitória-ES

Grupo 8 (Leme)



Lemense-SP

Ceará

Gama-DF

Rondoniense-RO

Grupo 9 (Tupã)



Tupã-SP

Atlético-GO

Guarani

Operário-PR

Grupo 10 (Marília)



Marília-SP

Corinthians

Bangu-RJ

Ji Paraná-RO

Grupo 11 (Assis)



VOCEM-SP

Fortaleza

CRB

Castanhal-PA

Grupo 12 (Jaú)



XV de Jaú-SP

Internacional

Velo Clube-SP

Santa Cruz-SE

Grupo 13 (São Carlos)



São-Carlense

Fluminense

Lagarto-SE

São Raimundo-RR

Grupo 14 (Itapira)



Itapirense-SP

Criciúma

Ituano

Atlético-CE

Grupo 15 (Tietê)



Comercial Tietê-SP

América-MG

Ivinhema-MS

Capital-DF

Grupo 16 (Porto Feliz)



Desportivo Brasil-SP

Santa Cruz

Capivariano-SP

Rio Branco-AC

Grupo 17 (Salto)



Sfera-SP

América-RN

Botafogo-SP

Fast Clube-AM

Grupo 18 (Santana de Parnaíba)



SKA Brasil-SP

Atlético-MG

Floresta-CE

Timon-MA

Grupo 19 (Osasco)



Audax-SP

Flamengo

São Bento-SP

São José-RS

Grupo 20 (Alumínio)



Sharjah Brasil-SP

Náutico

XV de Piracicaba

Trindade-GO

Grupo 21 (Guaratinguetá)



Guaratinguetá

Bahia

Red Bull Bragantino

Joinville

Grupo 22 (Taubaté)



Taubaté

Cuiabá

Inter de Limeira-SP

Patriotas-PR

Grupo 23 (Itaquaquecetuba)



Aster Brasil-SP

Sport

Santo André

Cruzeiro-AL

Grupo 24 (Barueri)



Oeste-SP

Palmeiras

União ABC-MS

Queimadense-PB

Grupo 25 (São Bernardo do Campo)



São Bernardo-SP

Juventude

Portuguesa Santista

Conquista-BA

Grupo 26 (Diadema)



Água Santa

Santos

Nova Venecia-ES

Remo

Grupo 27 (Suzano)



União Suzano

Goiás

Portuguesa

Madureira

Grupo 28 (Mogi das Cruzes)



União Mogi-SP

Cruzeiro

Nova Mutum-MT

Capital-TO

Grupo 29 (Guarulhos)



Flamengo-SP

Vasco

Potyguar Seridoense-RN

Macapá

Grupo 30 (São Paulo - Ibrachina)



Ibrachina-SP

Vitória

CSA

Picos-PI

Grupo 31 (São Paulo - Juventus)



Juventus-SP

Coritiba

Monte Azul-SP

Canaã-DF

Grupo 32 (São Paulo - Nacional)



Nacional-SP

Avaí

São Caetano

Retrô-PE