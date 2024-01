Copa São Paulo abre ano do futebol brasileiro com hegemonia do Palmeiras e dúvidas sobre a final

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta terça-feira. O principal torneio de categorias de base do Brasil contará com 128 clubes de todas as regiões do País divididos em 32 grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam na competição que nos últimos anos foi marcada pela hegemonia do Palmeiras.

Até 2022 o Verdão jamais havia vencido a Copinha e, inclusive, tinha de lidar com provocações dos rivais por causa disso. A tão sonhada conquista demorou a acontecer, mas, após a quebra do tabu, nenhum outro clube ergueu a taça.

O Palmeiras é o atual bicampeão do torneio. Em 2022, o Verdão goleou o Santos, no Allianz Parque, por 4 a 0. Já em 2023 foi a vez de o clube superar o América-MG, por 2 a 1, no Canindé.

Mais uma vez o Palmeiras chega para a Copinha como um dos grandes favoritos ao título. O trabalho de base realizado pelo clube não só vem rendendo frutos em termos de conquistas, mas também tem revelado ótimos jogadores, abastecendo o time profissional. Endrick, Vanderlan, Jhon Jhon e Luís Guilherme são alguns cases de sucesso.

Apesar da hegemonia recente do Palmeiras, o Corinthians segue sendo o maior campeão da Copinha, com dez títulos. Fluminense e Internacional aparecem logo atrás, com cinco conquistas cada um. O São Paulo e o Flamengo têm quatro taças, enquanto Santos e Atlético-MG somam três troféus.

Dos quatro grandes clubes de São Paulo, o Tricolor é o primeiro a estrear na Copinha. O time vai a campo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Porto Vitória, do Espírito Santo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, cidade-sede do Grupo 7, que também contra com a Ferroviária e o Carajás, do Pará.

No mesmo dia, às 21h45 (de Brasília), o Corinthians entra em cação contra o Ji-Paraná, em Marília, pelo Grupo 10. A chave também conta com o Marília e o Bangu.

O Santos integra o Grupo 26 e estreia na Copinha na quinta-feira, às 19h45 (de Brasília), contra o Remo, em Diadema. Água Santa e Nova Venécia completam a chave.

O atual campeão Palmeiras encara o Queimadense, também na quinta, às 17h30 (de Brasília), em Barueri, pelo Grupo 24, que também conta com Oeste e União ABC.

Corinthians

Campeão pela última vez em 2017, o Corinthians aposta em alguns atletas que já acumulam passagens pelo elenco profissional, casos do lateral direito Léo Mana e do zagueiro João Pedro Tchoca. Essa será a segunda Copinha do técnico Danilo. Na edição de 2023 o Timão foi eliminado pelo Sport precocemente, na terceira fase.

O volante Luiz Gustavo e o meia Breno Bidon são dois nomes para ficar de olho no time do Corinthians. O primeiro é convocado frequentemente para as seleções brasileiras de base. O segundo, por sua vez, já foi relacionado pelo time profissional e é monitorado por clubes da Europa.

São Paulo

Assim como o Corinthians, o São Paulo também conta em sua lista de inscritos com alguns atletas já familiarizados com a rotina do time profissional, casos dos atacantes Caio e William Gomes e do volante Negrucci.

O atacante Ryan Francisco, de apenas 17 anos, é um dos jogadores para ficar de olho. O atleta soma números impressionantes na base tricolor. Pelo sub-17, marcou 42 gols em 34 partidas em 2023, sendo promovido ao sub-20 devido ao desempenho além das expectativas.

O último título da Copinha conquistado pelo São Paulo aconteceu em 2019, quando venceu o Vasco da Gama, nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Palmeiras

Atual bicampeão, o Palmeiras tem Estêvão como o principal nome entre os inscritos para a Copinha. Atualmente com 16 anos, o atacante, apelidado de "Messinho", já havia integrado o elenco que ergueu a taça em 2023 e se destaca por sua velocidade e repertório de dribles.

O goleiro Kaique, de 20 anos, disputará sua última Copinha. Ele já foi relacionado para jogos no profissional e é considerado um pegador de pênaltis. O zagueiro Vitor Reis, capitão da Seleção Brasileira no Mundial sub-17 deste ano, é outro destaque.

Santos

A base do Santos é considerada uma das mais "frutíferas" do Brasil. De lá saíram nomes como Diego, Robinho, Neymar e Rodrygo. Mas, o clube amarga uma fila de quase dez anos na Copinha. O último título do Peixe foi em 2014, quando venceu o Corinthians na final, por 2 a 1, faturando o bicampeonato, já que no ano anterior o Alvinegro Praiano também ergueu a taça, superando o Goiás, por 3 a 1.

O boliviano Miguelito é um dos principais nomes do elenco santista para a Copinha. O meia-atacante de 19 anos é considerada uma promessa da base e tem nove jogos pelo profissional. Será sua primeira Copinha.

Rodrigo Cezar é outro nome para ficar de olho. Em 2023 ele marcou 32 gols em 39 jogos, se consolidando no time sub-20 mesmo tendo apenas 17 anos. Já o meia Bernardo, de 18 anos, é o "maestro" da equipe.

Dúvida para a final

A final da Copinha acontece tradicionalmente no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Todos os anos o jogo decisivo é disputado no estádio do Pacaembu, porém, por causa da reforma do estádio, a disputa pela taça passou a ser disputada em outras praças nas últimas temporadas.

Em 2021 a Copinha não aconteceu devido à pandemia de covid-19. Em 2022, o Palmeiras foi campeão jogando em casa, no Allianz Parque. Já em 2023 a final aconteceu no Canindé.

A Federação Paulista de Futebol, responsável pela organização do torneio, segue convicta de que a final deste ano voltará ao Pacaembu. As obras do estádio, entretanto, estão longe de ser finalizadas, e, por isso, ainda há dúvidas sobre a viabilidade da decisão no local.