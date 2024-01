Confira 5 motivos para se preocupar com o Corinthians em 2024

O ano de 2023 do Corinthians foi marcado por desempenhos ruins e problemas com as finanças. Apesar da chegada de uma nova diretoria e o discurso de reformulação, existem alguns tópicos que ainda podem preocupar o corintiano.

Abaixo, listamos alguns motivos para o torcedor ter certa cautela com o Corinthians em 2024:

Novo time requer mais tempo de entrosamento

Muitos jogadores chegarão ao Corinthians para a temporada de 2024. Sendo assim, a tendência é que a equipe leve um certo tempo até se entrosar e desempenhar da forma que o torcedor espera. Nesse sentido, o time sai atrás de Palmeiras e São Paulo, que já possuem uma "espinha dorsal" estabelecida.

Grande dívida a curto prazo

Por mais que o Corinthians esteja investindo em reforços e adquira novas receitas, o clube segue com uma alta dívida a curto prazo, estimada em R$ 400 milhões. Essa pendência ajuda a estrangular o caixa do Timão e impacta na gestão de futebol.

Pressão por conquistas

Como o Corinthians não conquista um título desde o Campeonato Paulista de 2019, a Fiel Torcida pressiona cada vez mais a equipe para voltar a ter resultados positivos. O sucesso recente dos rivais Palmeiras e São Paulo ajudam a impulsionar essa cobrança das arquibancadas.

Má fama no mercado

Apesar do Corinthians estar se movimentando na janela de transferências, a fama de mau pagador que o clube adquiriu nos últimos anos atrapalha os planos da nova diretoria, que encontra certa desconfiança do mercado da bola. Esse cenário pode fazer com que jogadores interessantes deixem de chegar ao Timão.

Poucas joias disponíveis na base

O Corinthians se notabilizou nos últimos anos por revelar muitos jogadores, que em algum momento colaboraram com o profissional. A equipe que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, porém, possui poucos jogadores prontos para o desafio do time de cima. Alguns atletas ainda não tiveram nem experiência no sub-20 e outros não possuem perspectiva de utilização na categoria principal.