Confira 5 motivos para se empolgar com o São Paulo em 2024

O São Paulo teve um 2023 para não esquecer. O clube conquistou o último título que faltava em sua extensa galeria, a Copa do Brasil, e, por consequência, se classificou para a Libertadores, voltando ao torneio após dois anos. Para 2024, as expectativas da torcida são altas, e não poderia ser diferente. Abaixo, alguns motivos que explicam a empolgação dos tricolores.

Venda dos naming rights: o São Paulo encaminhou a venda dos naming rights do Morumbi à Mondelez, empresa fabricante do chocolate Bis, pelos próximos três anos. O clube receberá R$ 25 milhões por temporada, adquirindo uma nova fonte de receita que proporcionará mais investimentos no futebol.

Novo patrocinador máster: os cofres tricolores também serão abastecidos pela troca de patrocínio máster. A Sportsbet.io, que paga R$ 24 milhões por temporada ao São Paulo, dará lugar a Superbet, que desembolsará R$ 52 milhões por ano para exibir sua marca na camisa tricolor pelo próximo triênio, totalizando R$ 156 milhões.

Volta à Libertadores: após dois anos, o São Paulo disputará novamente a Libertadores em 2024. O clube garantiu a vaga direta para a fase de grupos com o título inédito da Copa do Brasil e certamente contará com o Morumbi lotado, como foi ao longo de todo 2023, para, quem sabe, ser o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio.

Permanência de Lucas Moura: manter o camisa 7 no elenco comandado por Dorival Júnior era a prioridade máxima da diretoria são-paulina, que conseguiu concretizar isso após semanas de negociações. Lucas Moura permanecerá no Tricolor por mais três temporadas e será a grande estrela do time em 2024.

Contratações: além da permanência de Lucas Moura, o São Paulo anunciou as chegadas dos volantes Luiz Gustavo e Damián Bobadilla, além do atacante Erick, sendo o clube paulista mais ativo nesta janela de transferências até agora.