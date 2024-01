Confira 5 motivos para se empolgar com o Palmeiras em 2024

Disputando cinco torneios diferentes, o Palmeiras terá cinco oportunidades para conquistar títulos em 2024. na última temporada, o time comandado por Abel Ferreira manteve sua hegemonia no cenário nacional e levantou três troféus. A equipe vai para 2024 sem muitas mudanças radicais e com reforços. Veja cinco motivos para se empolgar com o Verdão nessa temporada.

Permanência do técnico Abel Ferreira

Em 2024, o Palmeiras deve seguir com a mesma comissão técnica que assumiu a equipe em outubro de 2020. O treinador despertou interesse do Al-Sadd, do Catar, e a torcida se preocupou com uma possível saída do treinador.

No entanto, em uma nota publicada pelo clube no início de dezembro, Abel indicou que deve seguir no comando do Verdão até o término do contrato em dezembro do próximo ano.

Chegada de reforços

Diferentemente do que ocorreu no fim da temporada passada e início dessa, o Palmeiras foi ao mercado da bola em busca de reforços e, até o momento, anunciou as chegadas do volante Aníbal Moreno, ex-Racing, e do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Além disso, a equipe negocia as chegadas de Caio Alexandre, do Fortaleza, e Caio Paulista, do São Paulo.

Manutenção da base do time

Além das contratações, o Palmeiras conseguiu manter a base do time titular, com jogadores como Gustavo Gómez, Gabriel Menino e Piquerez, que despertam interesse de estrangeiros. O clube também renovou os contratos do lateral direito Marcos Rocha e do goleiro Marcelo Lomba.

Briga por títulos

O Palmeiras conquistou pelo menos um título em cada temporada desde a chegada da comissão técnica de Abel Ferreira. Algo repetido pelo treinador, é que o clube entra em campo para brigar por qualquer torneio. Nesse ano, faturou as taças do Paulista, Brasileirão e Supercopa.

Promoção de Crias da Academia

Vários jovens jogadores do Palmeiras têm tido oportunidades na equipe profissional comandada pelo técnico Abel Ferreira. Atual bicampeão da Copinha, o sub-20 do Verdão conta com atletas que já estrearam pela equipe principal, como os casos do goleiro Kaique, do lateral Ian e do atacante Estêvão.

Comandados por Lucas Andrade, as Crias da Academia buscarão o tricampeonato do torneio. A comissão técnica portuguesa deve ficar de olho no rendimento dos jogadores e eventualmente integrá-los aos treinos com o Verdão.