Confira 5 motivos para se empolgar com o Corinthians em 2024

O Corinthians teve um ano de 2023 decepcionante, sem títulos e com briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube vem passando por problemas financeiros que afetam a gestão do futebol.

Mesmo assim, existem motivos para o corintiano se empolgar com a temporada de 2024. Abaixo, listamos alguns:

Reformulação do elenco

O Corinthians deve anunciar cerca de 12 novos jogadores para a temporada de 2024. O clube aliviou sua folha salarial com a saída de nomes como Fábio Santos, Gil, Bruno Méndez, Cantillo, Renato Augusto e Giuliano.

A ideia da nova diretoria do Corinthians é montar um time com mais intensidade, com "a cara do Corinthians". Até por isso, Augusto Melo e companhia estão apostando em jogadores mais jovens, como Félix Torres, Diego Palacios, Raniele e Rodrigo Garro.

Manutenção de Lucas Veríssimo e Maycon

Por mais que o elenco esteja sendo reformulado, algumas permanências são comemoradas, como as de Lucas Veríssimo e Maycon. Os jogadores terminaram em alta o ano de 2023 e podem ser importantes no processo de adaptação dos novos atletas. A tendência é que ambos comecem 2024 como titulares.

Pré-temporada para Mano Menezes

Mano chegou ao Corinthians no meio de uma semifinal de Sul-Americana e na reta final do Campeonato Brasileiro. Com pouco tempo para treinar, o técnico encontrou dificuldades para organizar a equipe.

Agora, o comandante terá uma pré-temporada para passar seus conceitos aos jogadores.

Ampliação da Arena

A ideia da nova diretoria do Corinthians é aumentar a capacidade da Neo Química Arena já em 2024. O plano passar por retirar cadeiras do setor Sul e ampliar o Norte. Além disso, está sendo debatida a redução do preço dos ingressos do estádio, transformando a casa corintiana cada vez mais em "caldeirão" para os adversários.

Consolidação de jovens da base

Alguns jogadores formados na base do Corinthians atuaram "na fogueira" ao longo de 2023, em um contexto pouco favorável. Com pré-temporada e mais tempo de clube, a expectativa é que eles possam ajudar mais a equipe profissional. São os casos de Léo Mana, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Wesley e Giovane.