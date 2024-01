Com Vini Jr e Arda Guler, Real Madrid divulga relacionados para primeiro jogo de 2024; veja lista

O Real Madrid divulgou, nesta terça-feira, os 20 jogadores relacionados pelo técnico Carlo Ancelotti para o confronto diante do Mallorca. A bola rola nesta quarta-feira, às 15h15 (de Brasília), no Santiago Bérnabeu. O compromisso, válido pela 19ª rodada de La Liga, será o primeiro jogo da equipe em 2024.

A lista divulgada pelos merengues conta com três principais novidades. Vinícius Júnior, Carvajal e Arda Guler, todos recuperados de lesão, voltam a figurar em uma convocatória. O jovem turco, inclusive, pode ganhar seus primeiros minutos com o Real contra o Mallorca.

Dois jogadores, porém, ainda não estão totalmente prontos para voltar aos gramados. O meio-campista Camavinga e o lateral esquerdo Mendy seguem em tratamento, mas devem retornar aos gramados logo, segundo dito por Ancelotti em coletiva nesta terça.

A relação do comandante, porém, segue com desfalques importantes. Os zagueiros Militão e Alaba e o goleiro Courtois sofreram graves lesões no joelho e devem demorar a voltar para uma lista de relacionados no Real.

Além dos dois defensores lesionados, Ancelotti também não poderá contar com o zagueiro Nacho para o jogo contra o Mallorca. O espanhol foi expulso no duelo contra o Alavés, antes do fim do ano, e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Carillo, da base do clube espanhol, entrou nos relacionados.

O Real Madrid virou o ano no topo do Campeonato Espanhol. Os merengues estão com 45 pontos após 18 rodadas - o Girona tem a mesma pontuação, mas ocupa a vice-liderança pelos critérios de desempate.

Veja os relacionados do Real Madrid: