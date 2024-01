Com dois de pênalti, Valencia vence Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Nesta terça-feira, o Valencia venceu o Villarreal por 3 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Yaremchuck e Pepelu marcaram para os mandantes, enquanto Gerard Moreno fez para os visitantes.

Com este resultado, o Valencia chega a 26 pontos e fica em nono lugar na tabela da La Liga. Já o Villarreal ocupa o 13° lugar, com 19 pontos.

#ValenciaVillarreal ?? ? 3-1 | FINAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO Gran victoria de equipo y afición para entrar con buen pie en 2024. Mestalla es un fortín. AMUNT! ?#ADNVCF pic.twitter.com/o2jBapp3Ww ? Valencia CF (@valenciacf) January 2, 2024

Na próxima rodada, o Villarreal visita Las Palmas, às 10 horas (de Brasília), pela 20ª rodada, no dia 13 de janeiro. Enquanto o Valencia enfrenta o Cádiz, às 12h15, no domingo, no Estádio Nuevo Mirandilla.

O Valencia abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Yaremchuk aproveitou o passe de Jose Gaya e balançou a rede para colocar os mandantes em vantagem. Aos 27, Pepelu fez de pênalti e ampliou o placar. Antes de terminar o primeiro tempo, o Villarreal chegou a descontar, com Morales, mas o árbitro anulou o tento por impedimento.

Aos 12 do segundo tempo, Pepelu fez o terceiro do time da casa, novamente de pênalti. Já os 28, Gerard Moreno diminuiu para o Villarreal, com assistência de Akhomach.

Confira outros resultados do Campeonato Espanhol

Getafe 0 x 2 Rayo Vallecano



Real Sociedad 1 x 1 Alaves