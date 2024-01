Carille busca superar "fantasmas" da primeira passagem em novo ano no Santos

O Santos está no processo de reformular seu elenco para a temporada de 2024. No entanto, nem o grupo mais qualificado de jogadores pode entregar resultados sem um técnico que saiba extrair seu potencial. Foi para isso que o Peixe decidiu tirar Fábio Carille do futebol japonês e trazê-lo de volta à equipe.

O treinador fará sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano neste novo ano e quer superar alguns "fantasmas" de sua primeira vez no comando do clube. O ex-Corinthians chegou ao Santos em setembro de 2021 e acabou demitido em fevereiro de 2022.

Dessa forma, o primeiro obstáculo que Carille tem é o de completar uma temporada inteira no cargo. Para isso, precisará ir atrás de triunfar em outro desafio: conseguir um aproveitamento maior e resultados melhores do que obteve em seus primeiros seis meses no time.

O técnico esteve à frente do Alvinegro Praiano em 27 partidas entre 2021 e 2022, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio devido à pandemia de COVID-19. Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento. São números equilibrados, mas que nem de longe representam o que Carille pode fazer com um bom elenco em mãos.

Neste novo ano que se inicia, vamos reconstruir juntos, com muita união e trabalho, o nosso maior amor: o Santos Futebol Clube! Feliz Ano Novo, nação santista!

Um outro "fantasma" que o comandante pode jogar para longe em sua segunda passagem são os números ofensivos da equipe. Na época que comandou o clube paulista, Carille levou à equipe a fazer apenas 23 gols. Com novos jogadores na ligação entre defesa e ataque, o técnico pode melhorar as estatísticas ofensivas do elenco em 2023, apesar de ser conhecido por seus esquemas defensivos.

Por fim, o principal objetivo de Carille e também do próprio Santos é, claro, voltar à disputa da Série A do Brasileirão. Se em sua primeira passagem o treinador impediu a queda do Peixe, nessa sua meta é colocar o time de volta à elite do futebol brasileiro - e, quem sabe, levantando um troféu.

Assim, Carille pode expulsar um terceiro "fantasma" e alcançar o que não conseguiu em seus primeiros meses de Santos: títulos. O profissional terá duas chances para tal - a Série B e o Campeonato Paulista (que o fez, inclusive, ser demitido em fevereiro de 2022).

Carille assinou com o Peixe até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Antes, ele estava no V-Varen Nagasaki, do Japão. No clube estrangeiro desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Para conseguir o acesso à Série A, ele terá um elenco bastante reforçado. Até o momento, o Santos contratou 11 jogadores: os defensores Gil, Jorge, Aderlan e Hayner; os meias Giuliano, Otero, Pituca, João Schmidt; e os atacantes Marcelinho, Guilherme Augusto e Willian Bigode. Além disso, o time também garantiu as permanências de João Paulo, Rincón, Furch, Joaquim e Jair.