Beraldo faz 1º treino pelo PSG e é elogiado por Luis Enrique: 'muito inteligente'

Lucas Beraldo iniciou o ano de 2024 com o pé direito. Hoje, o ex-jogador do São Paulo fez seu primeiro treino com o elenco do Paris Saint-Germain. O zagueiro de 20 anos foi anunciado ontem pelo clube francês e assinou vínculo com a equipe até 2028.

Após a primeira sessão de treinamentos com o time da capital francesa, Beraldo foi muito elogiado pelo técnico Luis Enrique. Em coletiva de imprensa, o treinador destacou que o defensor cumpre todos os requisitos que o PSG busca no mercado da bola.

"Lucas Beraldo é a nossa primeira contratação nesta janela de transferências. Nós o monitoramos de perto, sempre queremos ter o máximo de informação possível sobre os jogadores, não só em termos esportivos, porque se você quer entender o perfil de um atleta, você precisa saber mais do que apenas como ele joga. E Beraldo cumpre todos os requisitos que analisamos. É um zagueiro/lateral canhoto, que faz um trabalho ofensivo e defensivo muito bom. Sabe o que fazer com a bola, sabe como defender, é jovem e tem muito futuro", afirmou o comandante.

Luis Enrique ainda falou que o atleta revelado em Cotia é um jogador versátil, "muito inteligente" e que tem muita qualidade com a bola nos pés.

"Beraldo é um jogador muito jovem que vem para reforçar a linha defensiva. Ele pode jogar tanto de lateral como de zagueiro e já pudemos vê-lo treinando hoje. Já o conhecemos bem porque já vínhamos o analisando. Esperamos que ele possa trazer todo seu talento para o clube, tem muita qualidade. É um jogador que é muito inteligente na hora de defender e tem uma grande capacidade para rodar a bola. Pode ajudar muito a equipe apesar de sua pouca idade. Ele precisará de tempo para se adaptar, mas o ajudaremos da melhor forma possível. Quando ele estiver pronto, vai jogar", completou o espanhol.

Beraldo estava na mira de três clubes europeus. O Zenit, da Rússia, e o Leicester, da Inglaterra, chegaram a apresentar propostas para contratá-lo, mas o zagueiro preferiu o PSG. Um dos motivos pelo qual o jogador escolheu a equipe foi a passagem de dois ídolos do São Paulo por lá: Lucas Moura e Raí.

"O São Paulo tem muita história com o PSG, não só o Lucas, mas o Raí também foi ídolo lá. Acho que isso também pesou um pouquinho na minha decisão, por eles conhecerem o clube onde venho e saber dos jogadores que foram parar lá", destacou Beraldo.