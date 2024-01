Benfica formaliza proposta ao Santos pela contratação do atacante Marcos Leonardo

No fim da tarde desta terça-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu com o diretor esportivo do Benfica, Rui Pedro Braz. Durante o encontro, o mandatário do clube português, Rui Costa, formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo.

"Neste final de tarde de terça feira, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo", publicou Teixeira em sua conta no Instagram.

No meio da temporada, o Peixe chegou a ter uma proposta da Roma pelo Menino da Vila, mas optou por manter o jogador até o fim do ano. Recentemente, o staff do camisa 9 negou uma possível negociação com o Palmeiras.

Com a queda para a Série B, a chance de permanência de Marcos Leonardo é baixa. A diretoria quer vender o jogador em meio a crise financeira que o Alvinegro Praiano se encontra.

Artilheiro do Santos em 2023, o camisa 9 disputou 49 jogos, com 21 gols e quatro assistências. Para o setor, o Peixe conta com Julio Furch e Willian Bigode.