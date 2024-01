Augusto Melo planeja anunciar "pacotão" de reforços no Corinthians; veja nomes

Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo planeja anunciar um "pacotão" de reforços nesse seu início de mandato. Além dos nomes tidos como certos, que podem ser anunciados nesta terça-feira (2), o clube segue ativo no mercado da bola para encorpar o elenco que vai disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

O Corinthians deve anunciar as chegadas de Hugo (lateral esquerdo), Raniele (volante), Félix Torres (zagueiro), Diego Palácios (lateral esquerdo) e Rodrigo Garro (meio-campista). A expectativa é que o clube contrate, ao todo, cerca de 12 jogadores para a temporada de 2024.

O Timão quer mais um meia para dividir a armação das jogadas com Garro, que vem do Talleres. Benjamín Rollheiser, do Estudiantes, entrou na pauta do Alvinegro, mas é um nome considerado difícil.

Para o ataque, o clube segue com o desejo de contar com Gabigol. O Corinthians teve o aval do Flamengo para negociar com o estafe do atacante e espera convencer Gabi a deixar o clube onde é ídolo. O grande trunfo da equipe paulista é o fato do jogador ter pouco prestígio com o técnico Tite pelos lados da Gávea.

Lautaro Díaz, do Independiente del Valle, é outro nome que interessa à diretoria de futebol do Timão, hoje composta por Augusto e Rubens Gomes, o Rubão.

O setor defensivo segue sendo monitorado pelo Corinthians. Como o clube se frustrou ao tentar contratar Leonardo Godoy, a ideia ainda é ter um jogador para dar "dor de cabeça" a Fagner no setor direito.

O Timão também pretende se reforçar com um zagueiro para compor elenco. Adriano Martins, do Novorizontino, foi oferecido e analisado pelo CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol), mas não deve reforçar a equipe.

Apesar da chegada de Raniele e da manutenção de Maycon, o Corinthians entende que seria importante contar com mais um jogador de confiança para proteger a linha defensiva. O nome da vez é Thiago Maia, que pode chegar em negócio que envolveria a ida de Fausto Vera ao Flamengo.

O Corinthians tem encontrado dificuldades na janela de transferências especialmente por dois fatores: inflação e a fama de mau pagador. O clube entende que os preços do mercado da bola estão pouco convidativos e conta com a desconfiança de diversas diretorias, por conta dos atrasos constantes de pagamentos de gestões anteriores.

Apesar dos empecilhos, a nova diretoria entende que a situação é contornável e que o Corinthians deve ter um time competitivo para a temporada que se inicia.