Augusto Melo em posse no Corinthians: 'Gabigol tem conversas adiantadas'

Em cerimônia de posse onde assumiu oficialmente o Corinthians, Augusto Melo afirmou que há "conversas adiantadas" com Gabigol, atacante do Flamengo:

Gabigol tem conversas adiantadas, depende deles. A gente vem conversando, é um atleta que nos interessa, tem nossas características. É difícil, um dos melhores do país, mas fizemos nossa parte. Nos interessa, sim, é um ídolo de onde passou. Está caminhando bem

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians

Melo deu a entender que a "bola" está com Gabigol e com o Flamengo a partir de agora:

Depende deles porque nos mostramos interessados. Conversamos com a diretoria, empresário do atleta. Daqui para frente, precisam falar o que é preciso para termos uma proposta concreta. Conversa bacana, amigável, legal. São os dois maiores clubes do país e não tenho dúvida que chegaremos a um acordo. Um acordo ou não, pedimos resposta

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians

Augusto Melo foi questionado sobre o poder aquisitivo do Corinthians para sustentar uma contratação do porte de Gabigol, e rechaçou um patrocinador, apostando na engenharia financeira interna:

Quando falei que não tem empresa para custear o Gabigol, é porque temos uma das três melhores folhas do país. Então temos que ter um dos melhores times do país. Flamengo tem percentual para liquidar, um ano de contrato. Podemos parcelar, diluir luvas e salários. Folha vai diminuir com qualidade melhor. Vem um dos maiores patrocínios do futebol

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians

Braz se esquiva sobre Gabigol

Curiosamente, quem compareceu à cerimônia foi Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que se esquivou de perguntas sobre Gabigol no evento.

Marcos Braz veio representando o Flamengo, o Bahia veio. O futebol tem que ter integração, harmonia. Eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, é uma satisfação. A vinda foi pela posse, tudo sob controle. A negociação com o Gabigol existe, nos interessa, estamos conversando e depende deles. Não é um jogador barato, mas nos interessa. Seria um sonho. Se não der certo, temos Plano B e C. O Corinthians precisa de mais um centroavante também

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians

Gabigol possui contrato com o Flamengo até o fim de 2024 e suas conversas por uma ampliação do vínculo se estagnaram.

O atacante terminou o ano na reserva e em entrevista ao podcast "Podpah" fez elogios ao Corinthians.

Thiago Maia e Matheuzinho também?

Thiago Maia e Matheuzinho, também do Flamengo, foram outros nomes que viraram assunto na cerimônia de posse.

Coube a Rubens Gomes, diretor estatutário de futebol do clube, responder sobre a questão, mas ele preferiu se esquivar: