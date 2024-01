Augusto Melo assume a presidência do Corinthians e confirma reforços

Augusto Melo assumiu oficialmente a presidência do Corinthians e confirmou os primeiros reforços de sua gestão.

O que aconteceu

O novo presidente do Corinthians anunciou as chegadas do lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios e dos meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro. As confirmações ocorreram durante evento no Parque São Jorge.

Palacios (Los Angeles FC), Raniele (Cuiabá) e Garro (Talleres) foram viabilizados já pela gestão de Augusto Melo. O diretor estatutário Rubens Gomes, o Rubão, conduziu as tratativas.

Faltaram documentos para o anúncio do zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna. O Corinthians vê a contratação como certa.

O lateral-esquerdo Hugo, ex-Goiás, assinou um pré-contrato ainda na gestão Duilio. Ele está acertado há quase quatro meses, mas ainda não foi confirmado por Augusto Melo.

O Corinthians vai buscar mais reforços para a temporada. A expectativa é de reformular o elenco.

Quero dar as boas-vindas a quatro (sic) grandes nomes do futebol internacional e nacional. Fora esses, teremos várias surpresas nessa e próxima semana. O Corinthians será transparente de verdade

Augusto Melo, presidente do Corinthians