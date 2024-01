Ancelotti confirma contato da CBF e celebra 'fico' no Real: 'como queria'

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, confirmou o contato da CBF para que ele assumisse a seleção brasileira e celebrou a renovação de contrato com o time merengue.

Contato com Ednaldo Rodrigues (presidente afastado da CBF): A realidade é o que todo mundo sabe, inclusive o Real Madrid, que eu tive contato com o Ednaldo. Inclusive, quero agradecer, porque mostrou grande carinho e interesse para eu treinar a seleção do Brasil, o que me deixou muito orgulhoso e honrado.

Prioridade era o Real Madrid: "Tudo estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid, algo que deixei claro para todos.

Feliz pela renovação: "Eu tive o contato [do Ednaldo Rodrigues], obviamente, quero agradecê-lo, mas ao final a coisa foi como eu queria, continuar aqui [no Real Madrid]".

Seleção brasileira em 2026?

Ancelotti foi questionado se aceitaria assumir uma seleção nacional após o fim de seu vínculo com o Real. O técnico renovou com os merengues até junho de 2026.

'Não sei se vão me querer': "Pensar em ser o treinador da seleção brasileira é um grande sonho, mas não sei se a seleção brasileira vai me querer em 2026. Não sei se estão felizes com a minha decisão".