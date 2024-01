Ancelotti agradece interesse da Seleção Brasileira, mas ressalta: "Sempre quis ficar no Real Madrid"

Na manhã desta terça-feira, Carlo Ancelotti falou pela primeira vez após renovar seu contrato com o Real Madrid. O técnico assinou novo vínculo com a equipe espanhola até junho de 2026 e frustou os planos da Seleção Brasileira. Ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues já tinha anunciado publicamente o acerto com o comandante.

Em coletiva de imprensa, o italiano confirmou os contatos que teve com a federação e agradeceu o interesse da Canarinho em contar com seu trabalho, mas ressaltou que o acerto dependia de sua situação com o Real Madrid.

"A verdade é que todo mundo sabe que tive contatos com a Seleção Brasileira, com o presidente que estava em exercício no momento, Ednaldo Rodrigues. Quero agradecer pelo carinho e pelo interesse, pois me deixou muito orgulhoso e honrado. Mas tudo isso estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid, sempre deixei isso claro. Nos últimos meses, aconteceu que Ednaldo Rodrigues não é mais o presidente da CBF e no final a coisa saiu como sempre quis: ficar aqui (no Real Madrid)", afirmou.

Sobre a renovação, o técnico completou: "Estou muito feliz pela renovação. Foi uma renovação bastante simples, só entramos em um acordo entre nós dois, sem problemas e nem dúvidas. Estou muito contente de seguir como treinador do Real Madrid pelos próximos dois anos", declarou o treinador.

Ancelotti também destacou que o Madrid não irá atrás de um zagueiro nesta janela de transferências. O comandante foi questionado sobre o assunto pois, no momento, a equipe tem apenas dois zagueiros disponíveis: Nacho e Rudiger. Militão e Alaba sofreram graves lesões no joelho e seguem em processo de recuperação.

"Neste momento, não planejamos contratar outro zagueiro. Obviamente nos faltam dois zagueiros muito importantes, mas creio que temos outros dois em que confiamos, que são Nacho e Rudiger, e outros que podem fazer a função em casos de emergência. Tchouaméni e Carvajal, por exemplo", apontou.

O Real Madrid de Carlo Ancelotti retorna aos gramados para seu primeiro jogo do ano nesta quarta-feira. Os merengues encaram o Mallorca, às 15h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.