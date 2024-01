West Ham x Brighton: confira informações e onde assistir à partida pelo Inglês

A 20ª rodada do Campeonato Inglês se encerra nesta terça-feira. O West Ham recebe o Brighton, em Londres , às 16h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, com transmissão da ESPN e do streaming Star+.

Os donos da casa estão embalados na Premier League. A equipe vem de três vitórias seguidas na competição.

Scorpions, bicycle kicks and historic hits ? Watch every goal of 2023 ? ? West Ham United (@WestHam) December 31, 2023

O time de Lucas Paquetá está com 33 pontos, na sexta posição. Assim, o West Ham entrou de vez na briga entre os líderes do campeonato.

Do outro lado, o Brighton vem de vitória e quer mais um triunfo para permanecer sonhando com uma vaga nas próximas ligas europeias.