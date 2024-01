West Ham anuncia renovação de contrato com o meio-campista Tomás Soucek até junho de 2027

Na tarde desta segunda-feira, o West Ham anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato com o meio-campista Tomás Soucek, de 28 anos. Com isso, o atleta prorrogou sua permanência até junho de 2027 no clube inglês.

"Estou muito feliz por ter assinado este novo contrato e muito orgulhoso por poder continuar a minha carreira aqui", afirmou o atleta.

Tomás fez 182 partidas em todas as competições pelo West Ham desde que foi inicialmente emprestado pelo SK Slavia Praga em janeiro de 2020. A transferência, no entanto, se tornou definitiva naquele ano e o meio-campista tem sido uma figura consistente na equipe inglesa desde então.

"Já se passaram quatro anos desde que ingressei no West Ham United e aproveitei cada momento. Vir para a Inglaterra foi uma experiência nova para mim e tivemos sucesso durante o tempo que estive aqui. Ganhamos um troféu, tivemos bons resultados na Premier League e estou feliz comigo mesmo, por ter jogado quase todos os minutos e sinto que os torcedores me apreciam aqui. Esta foi uma grande razão pela qual quis prolongar o meu contrato com o West Ham", concluiu Tomás.

O treinador David Moyes também aprovou a renovação de contrato do meio-campista e elogiou o jogador.

"Estamos todos satisfeitos por Tomás ter assinado um novo contrato. Ele tem sido um servidor fantástico do West Ham United em seus quatro anos no clube até agora. Ele é um profissional exemplar, dá absolutamente tudo pela sua equipe sempre que entra em campo e é um personagem muito popular, querido pelos jogadores, pela comissão técnica e por todos do clube".

Na atual temporada, o camisa 28 marcou oito gols, incluindo um na vitória diante do Arsenal na última partida, fora de casa, a qual levou a equipe ao sexto lugar na Premier League.