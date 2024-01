Veja 5 piores momentos do Palmeiras em 2023

De modo geral, o Palmeiras teve um saldo positivo na temporada de 2023, conquistando três dos cinco títulos disputados ao longo do ano. Porém, nem só de altos momentos viveu o clube. A equipe de Abel Ferreira oscilou durante os campeonatos e somou situações ruins. Confira algumas delas:

Derrota no jogo de ida da final do Campeonato Paulista

O Palmeiras fez um bom Estadual e chegou invicto para a decisão. Antes dos dois jogos da final, a equipe tinha dez vitórias e quatro empates. No primeiro jogo decisivo, o Verdão acabou derrotado pelo Água Santa, por 2 a 1, fora de casa. Endrick fez o único gol do Verdão, enquanto Bruno Mezenga anotou os dois do time de Diadema.

Com esse revés, o Palmeiras perdeu a chance de conquistar o Paulista de forma invicta e conheceu sua primeira derrota do ano.

Eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil

A Copa do Brasil também não deu para o Verdão. Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras caiu para o Tricolor na competição, desta vez, nas quartas de final.

Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, com gol nos minutos finais do jogo, sofreu nova derrota no jogo de volta, por 2 a 1, de virada, no Allianz Parque. Piquerez anotou o gol dos mandantes, enquanto Caio Paulista e David fizeram os do rival.

Eliminação para o Boca Juniors na Libertadores

Campeão em 2020 e 2021, o Palmeiras entrou na Libertadores como um dos candidatos ao título do torneio continental. A estreia no torneio foi com o pé esquerdo, quando acabou derrotado pelo Bolívar, por 3 a 1, em La Pa. Na ocasião, o time que entrou em campo foi reserva.

Posteriormente, nas semifinais, o Verdão amargou mais uma eliminação. Depois de dois empates, na La Bombonera e no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira foi eliminada pelo Boca Juniors nas penalidades.

Sequência de seis jogos sem vencer na temporada

Entre o fim de setembro e início de outubro, o Palmeiras teve sua pior sequência no ano e ficou seis jogos sem vencer. Foram quatro derrotas, todas no Brasileiro, contra Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Atlético-MG e dois empates, pela Libertadores. Nesse período, a equipe sofreu oito gols e marcou três.

Choque entre torcida e a presidente Leila Pereira

O mau momento do Palmeiras na temporada, mencionado anteriormente, refletiu fora das quatro linhas. Torcedores, principalmente organizados, proferiram xingamentos contra a mandatária e cobrou a contratação de jogadores.

Além de ter as cobranças antes e depois dos jogos no Allianz Parque, os torcedores organizaram uma manifestação em frente à sede do clube, em julho, e também durante reunião do Conselho, em outubro.