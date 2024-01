Sport anuncia a contratação por empréstimo do lateral Riquelme, do Vasco

???? ???-?????, ???????? ??

Tem contratação neste primeiro dia do ano do SPORT CLUB DO RECIFE. O lateral Riquelme agora faz parte do nosso elenco! Pra cima: https://t.co/FQpLN3uVNK pic.twitter.com/Z0I9OtFuIJ

? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 1, 2024