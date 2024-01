São Paulo inicia 2024 à procura de atacante para ser substituto de Calleri

O São Paulo inicia o ano de 2024 atento ao mercado. Isso porque a diretoria tem como uma de suas prioridades a contratação de um substituto para Jonathan Calleri, que será o titular da equipe nesta nova temporada, mas certamente não estará presente em todas as partidas.

Em 2023 o São Paulo decidiu apostar em Erison, que desembarcou no Morumbi por empréstimo. O centroavante teve um início promissor, porém, sofreu com a alta incidência de problemas físicos ao longo do ano, não tendo tempo suficiente para mostrar ao técnico Dorival Júnior todo o seu potencial.

Com o fim do empréstimo de Erison e a definição de que ele não seguirá no clube em 2024, a diretoria ainda busca no mercado opções para fazer "sombra" a Calleri no São Paulo. O clube tentou a repatriação de Pedro Raul, atualmente no Toluca, do México, mas acabou desistindo pelos valores impostos nas tratativas.

Na última temporada, o São Paulo teve dificuldades em algumas partidas em que Calleri não pôde estar presente. O modelo de jogo adotado por Dorival Júnior passa, e muito, pelo centroavante argentino, responsável por receber ligações diretas, segurando a bola no ataque e incomodando a vida dos zagueiros adversários.

Prova da dependência do Triclor por Calleri foi o adiamento da sua cirurgia no tornozelo. Desde fevereiro o jogador vinha lidando com dores na região e acabou optando por um tratamento conservador para não desfalcar a equipe. Fato é que o problema não foi resolvido, e ele teve de atuar no sacrifício, revelando a situação apenas após o título da Copa do Brasil.

Passada a conquista, Calleri ainda seguiu atuando pelo São Paulo antes de ser liberado para passar pelo procedimento cirúrgico na Argentina, visando voltar 100% para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no dia 3 de fevereiro.