Relembre os 5 piores momentos do São Paulo em 2023

O ano de 2023 do São Paulo foi marcante, e o torcedor não tem do que reclamar, mas também houve alguns momentos em que Calleri, Luciano e companhia tiveram de lidar com frustrações, como uma derrota acachapante em clássico, eliminações surpreendentes e desempenhos aquém das expectativas.

Goleada contra o Palmeiras: no primeiro encontro entre as duas equipes após o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras entrou em campo com espírito de decisão. Já o São Paulo ainda estava em ritmo de comemoração do título inédito. Assim, o Verdão atropelou o rival, se vingando com uma goleada histórica por 5 a 0 no Allianz Parque.

Eliminação para o Água Santa: enfrentando o modesto time de Diadema pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo, ainda sob o comando de Rogério Ceni, teve uma atuação desastrosa e acabou eliminado nos pênaltis, por 6 a 5, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Derrota no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians: o São Paulo chegou para o confronto como favorito pela fase ruim vivida pelo Corinthians, mas a força da equipe alvinegra em Itaquera e a qualidade de Renato Augusto falaram mais alto. Resultado: 2 a 1 para os donos da casa e vantagem assegurada para carimbar a vaga na decisão da Copa do Brasil.

Eliminação para a LDU na Sul-Americana: após a derrota por 2 a 1 para a LDU no Equador, o São Paulo jogou o suficiente para se classificar no Morumbi, mas só conseguiu vencer por 1 a 0, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, os equatorianos levaram a melhor por 5 a 4, já que James Rodríguez desperdiçou sua cobrança.

Empate com o Ituano pela Copa do Brasil: o empate sem gols com o Ituano, em pleno Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil, com uma atuação desastrosa dos comandados de Rogério Ceni, atestou que a permanência do treinador e ídolo do clube poderia custar caro no médio ou longo prazo. Sem dúvidas, foi um dos piores jogos do time em 2023.