Relembre os 5 piores momentos do Corinthians em 2023

O Corinthians fez uma temporada de 2023 decepcionante e, ao longo do ano, colecionou momentos negativos dentro e fora de campo. A equipe não só não conquistou títulos, como terminou o Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixada.

Veja abaixo alguns dos piores momentos do Timão no ano de 2023:

Eliminação no Paulista

O Corinthians caiu nas quartas de final do Estadual para o Ituano. Sob o comando de Fernando Lázaro, o Timão empatou em 1 a 1 com o Galo de Itu na Neo Química Arena, e acabou eliminado nos pênaltis.

Contratação do Cuca

A chegada do treinador ao Corinthians, após a queda de Fernando Lázaro, gerou muito desgaste externo e interno. O comandante, condenado por violação sexual em 1989, deixou o clube após a classificação na Copa do Brasil contra o Remo devido à pressão que vinha sofrendo.

Venda de Róger Guedes

O ex-camisa 10 do Timão vinha sendo o melhor jogador da equipe no ano até ser negociado com o Al Rayyan, do Catar. O atacante foi o artilheiro da equipe em 2023, com 21 gols em 41 jogos.

Queda para o São Paulo

O Corinthians foi eliminado pelo rival na semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu a ida por 2 a 1, na Arena, mas perdeu por 2 a 0 volta disputada no Morumbi.

Goleada para o Bahia

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi goleado por 5 a 1 para o Bahia na Neo Química Arena. Essa foi a maior goleada sofrida pelo Timão em Itaquera, ao lado do revés para o Flamengo em 2020.