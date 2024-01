Relembre os 5 grandes momentos do Corinthians em 2023

O Corinthians fez uma temporada de 2023 decepcionante, sem títulos e com briga para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o clube colecionou alguns momentos positivos ao longo do ano.

Veja abaixo alguns dos melhores momentos do Timão em 2023:

Vitória no Morumbi depois de quase seis anos

O Corinthians voltou a vencer o São Paulo no Morumbi depois de quase seis anos de jejum. O Timão bateu o Tricolor Paulista por 2 a 1 no Campeonato Paulista, com dois gols de Adson. Na ocasião, o Alvinegro era treinado por Fernando Lázaro.

Classificação heroica contra o Atlético-MG

O Corinthians conseguiu uma classificação improvável para as quartas de final da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida das oitavas por 2 a 0 para o Galo no Mineirão, o Timão igualou o placar na Neo Química Arena e avançou nas penalidades máximas. Na ocasião, Róger Guedes se destacou com um golaço no segundo tempo e Cássio brilhou nos penais.

Grande atuação e classificação diante do América-MG

Também na Copa do Brasil, o Corinthians passou pelo América-MG depois de sair em desvantagem na ida das quartas de final. O Timão bateu o clube mineiro por 3 a 2 na Neo Química Arena e, como perdeu o primeiro duelo por 1 a 0, o confronto foi decidido nos pênaltis. Mais uma vez, Cássio brilhou e garantiu a classificação do Alvinegro.

O jogo ficou marcado pela grande atuação de Matías Rojas, que fez sua estreia na ocasião. Nomes como Róger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto também brilharam.

"Jogo do alívio" contra o Vasco

A vitória por 4 a 2 contra o Vasco, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, garantiu o alívio da Fiel Torcida. Com o triunfo, o Timão praticamente garantiu sua permanência na Série A para 2024.

O jogo em São Januário marcou o primeiro gol de Gabriel Moscardo no profissional da equipe e a ótima atuação de Ángel Romero, que foi às redes duas vezes.

Goleada histórica contra o Palmeiras

Pela volta da semifinal do Campeonato Paulista feminino, o Corinthians aplicou a sonora goleada de 8 a 0 no rival Palmeiras, na Neo Química Arena. Mariza, Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Millene, Gabi Portilho, Jheniffer e Miriã marcaram para as Brabas e escrevem seus nomes na história.