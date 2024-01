Relembre 5 grandes momentos do São Paulo em 2023

A temporada de 2023 foi marcada por diversos grandes momentos para o torcedor são-paulino, que, enfim, pôde soltar o grito de campeão da Copa do Brasil. Sem dúvida, o triunfo sobre o Flamengo foi a principal lembrança, mas o ano também reservou outras memórias inesquecíveis para os tricolores.

Título da Copa do Brasil: de volta a uma final de Copa do Brasil após 23 anos, o São Paulo, enfim, quebrou o tabu conquistando o título inédito do torneio em cima do Flamengo, vencendo o time mais poderoso do País em pleno Maracanã e tendo o privilégio de erguer a taça, no Morumbi lotado, com mais de 63 mil torcedores, após o empate em 1 a 1.

Classificação contra o Corinthians na semifinal: com uma das atmosferas mais hostis da história do Morumbi, o São Paulo fez jus ao apoio incondicional de seus torcedores nas arquibancadas e venceu o Corinthians por 2 a 0, com um golaço de Wellington Rato e outro de Lucas Moura, revertendo a vantagem do rival, que havia triunfado na ida, em Itaquera, por 2 a 1, e carimbando a vaga na grande final da Copa do Brasil.

Classificação contra o Palmeiras nas quartas de final: o São Paulo chegou para esse confronto como zebra, mas venceu na ida, no Morumbi, por 1 a 0, com um golaço de Rafinha, e novamente bateu o Verdão no Allianz Parque, por 2 a 1, para confirmar a classificação na Copa do Brasil eliminando o rival pelo segundo ano consecutivo.

Classificação nos pênaltis contra o Sport: era para ser uma partida tranquila. Após a vitória por 2 a 0 em plena Ilha do Retiro, o São Paulo começou o jogo de volta, no Morumbi, vencendo por 1 a 0, mas sofreu a surpreendente virada por 3 a 1, tendo de definir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis - vitória tricolor por 5 a 3.

Goleada sobre o Santos: recebendo o Santos no Morumbi, o São Paulo não tomou conhecimento do rival, saindo de campo com a goleada por 4 a 1, com dois gols de Calleri, um de David e outro de Alexandre Pato. Nos acréscimos do segundo tempo, de pênalti, Marcos Leonardo ainda descontou para o Peixe, que tomou um verdadeiro chocolate no clássico.