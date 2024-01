Reforço do Vasco, João Victor foi o defensor destaque sub-23 no Brasileiro 2021

Primeira contratação do Vasco para 2024, João Victor ganhou projeção na temporada 2021. No ano, ele foi o defensor sub-23 destaque daquela edição do Campeonato Brasileiro, de acordo com o Sofascore.

Aos 21 anos, o zagueiro entrou em campo por 36 oportunidades, com 47 desarmes, 51 interceptações, 68 duelos ganhos, 37 faltas sofridas e 22 cometidas. Na competição, o jogador não somou nenhuma expulsão e levou cinco amarelos.

Com isso, João Victor ajudou o Corinthians a terminar na quinta colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Além do Timão, ele ainda defendeu as cores da Inter de Limeira e do Atlético-GO no futebol brasileiro.

Na volta ao Brasil, o zagueiro quer retomar a boa fase que o levou para a Europa. Pelo Benfica, foram cinco jogos e um empréstimo para o Nantes, onde disputou 16 partidas.

Projetando um 2024 mais tranquilo, o Vasco ainda busca se reforçar para o ano que está por vir. Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão são as três competições que o Cruzmaltino irá disputar na temporada.