Reforço do PSG, Beraldo se despede do São Paulo: "Deus me deu muito mais do que pedi"

Lucas Beraldo foi anunciado como novo reforço do Paris Saint-Germain nesta segunda-feira, logo no primeiro dia de 2024. O zagueiro foi adquirido pelo clube por 20 milhões de euros (R$ 107,2 milhões) e assinou contrato válido até 2028, chegando como uma das apostas dos franceses para o futuro.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Beraldo se despediu do clube e demonstrou toda a sua gratidão pela oportunidade de defender uma das maiores equipes do País, podendo, inclusive, deixar seu nome eternizado na história tricolor ao fazer parte da conquista inédita da Copa do Brasil em 2023.

"Lembro que vim para passar uma semana só e me divertir, era uma semana de teste, ainda não tinha nada certo com o São Paulo. Lembro que entrei pela entrada de trás [do CT de Cotia], onde tinha o estádio. Aí o supervisor foi me buscar, me mostrar os quartos e tudo mais. À tarde a gente já treinou. Imaginava e sonhava em jogar com a camisa do São Paulo, não imaginava que isso ia acontecer tão rápido, profissionalmente falando, de poder ser campeão aqui, um título tão importante. Acho que Deus me deu muito mais do que eu pedi, sou muito grato a ele e ao clube que me abriu as portas", disse Beraldo.

Aos 20 anos, Beraldo chega ao Paris Saint-Germain como uma contratação diferente daquelas que o clube se acostumou a fazer nos últimos anos. Os franceses parecem ter mudado o perfil de busca no mercado, preferindo investir em jovens talentos e realizar um trabalho de médio-longo prazo, ao invés de gastar altas cifras em estrelas, algo que não deu os resultados que a diretoria esperava.

"As coisas aconteceram muito rápido para mim. Do ano passado por não ter jogado tanto, fiquei treinando sempre firme, esperando buscar e aparecer a vaga para eu poder jogar e aí nunca mais sair do time. Esse ano foi maravilhoso. Um ano que comecei a jogar mais pelo São Paulo, conseguimos os títulos e agora também estou conseguindo alcançar um outro sonho que tinha dentro de mim, que é poder jogar na Europa. Só tenho gratidão por esse clube e quem sabe um dia eu não possa voltar a vestir essa camisa", prosseguiu.

"Quero agradecer desde a tia que limpa os quartos, os jardineiros que deixam tudo lindo pra gente treinar, campos maravilhosos, todos os funcionários, roupeiros, seguranças e, principalmente, os atletas que me ajudaram, me fizeram crescer e poder chegar onde estou chegando. Só tenho a agradecer a eles e quem sabe um dia eu não possa voltar a vestir essa camisa maravilhosa", concluiu Beraldo.