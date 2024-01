Rebaixamento, goleadas e brigas: relembre 5 piores momentos de Santos em 2023

2023 ficará marcado na história do Santos de um forma negativa. O Peixe sofreu muito ao longo do ano e amargou experiências péssimas. Relembre a seguir cinco dos piores momentos do clube na temporada.

Rebaixamento: pela primeira vez na história, o Santos caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação da queda saiu após a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro. O time ficou na 17ª colocação, com 43 pontos. Foram 11 vitórias, 1o empates e 17 derrotas.

Derrota para o Inter: o Santos perdeu por 7 a 1 para o Internacional, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Brigas: diversos jogos do Santos ficaram marcados pelas confusões, tanto dentro da Vila Belmiro quanto fora. Foram diversas bombas atiradas, conflitos com policiais e veículos incendiados. O carro do atacante Mendoza foi carbonizado após o rebaixamento para a Série B.

Eliminação no Paulista: o Santos foi eliminado ainda na primeira fase do Paulistão. A queda foi sacramentada após uma amarga derrota de 3 a 0 para o Ituano, fora de casa.

Polêmicas extracampo: o ano do Santos foi marcado por diversas polêmicas: caso de apostas de Eduardo Bauermann, acusação de assédio contra Paulo Roberto Falcão, então coordenador esportivo, indisciplina de Soteldo com Paulo Turra e atrasos de Marcos Leonardo e Jean Lucas.