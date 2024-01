Real Sociedad x Alavés: saiba informações e onde assistir ao confronto pelo Espanhol

A 19ª rodada do Campeonato Espanhol começa nesta terça-feira. A Real Sociedad terá pela frente o Alavés, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Anoeta, com transmissão do Star+.

Os donos da casa estão na sexta posição de La Liga. A equipe está em uma sequência sem derrotas, mas empatou os últimos dois jogos. Do outro lado, os visitantes brigam para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Getafe quer entrar na briga por um lugar na zona de classificação para as ligas europeias. A equipe recebe o Rayo Vallecano, às 13h, no Estádio Cívitas Metropolitano.

Por fim, Valencia e Villarreal lutam para ficarem na parte de cima da tabela. O confronto está marcado para acontecer às 17h30, no Estádio Mestalla.