Portuguesa oficializa acordo com zagueiro uruguaio

A diretoria da Portuguesa confirmou no fim da manhã desta segunda-feira mais um reforço para o Paulistão 2024. Trata-se do zagueiro uruguaio Yeferson Quintana.

Aos 27 anos, o defensor já tinha um pré-contrato assinado com a Portuguesa. Quintana vinha atuando no Defensor Sporting, do Uruguai, onde participou de 18 jogos em 2023. Ele também traz uma passagem pelo Racing Ferrol, da Espanha.

O XERIFE CHEGOU! ????? O uruguaio Quintana, que havia assinado pré-contrato, agora é oficialmente o novo zagueiro da Lusa e mandou um recado para vocês! #SomosLusa #VamosÀLuta pic.twitter.com/LKRJCt6XFS ? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) January 1, 2024

"Oi torcida da Lusa, aqui é o Yeferson Quintana, zagueiro do Uruguai. Quero mandar um forte abraço para todo mundo. E vamos à luta!", comentou o atleta, em vídeo publicado pelo clube paulista.

A Portuguesa estreia no Paulistão 2024 no dia 21 de janeiro. O adversário será a Internacional de Limeira, no interior paulista.