Pesquisão UOL 2023: 53% dos jogadores são contra grama sintética no Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os jogadores ouvidos pelo Pesquisão UOL 2023 ficaram divididos quando perguntados se achavam positivo o uso de gramado sintético.

53,5% dos jogadores são contra o uso de grama sintética. Já 46,5% acham positivo o uso de grama sintética.

Tipo de piso se expande no Brasil

O uso de grama sintética tem se expandido pelo Brasil. O pioneiro foi o Athletico-PR, seguido pelo Palmeiras e depois o Botafogo. O Atlético-MG é outro que pretende implementar este tipo de piso em sua recém-inaugurada Arena MRV.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.