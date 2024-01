Paris Saint-Germain anuncia a contratação do zagueiro Lucas Beraldo por cinco anos

Na manhã desta segunda-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação do jovem zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, de 20 anos. Destaque do São Paulo em 2023, o atleta, que usará a camisa de número 35, assinou contrato por cinco anos.

"Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira e que me ajudará a seguir em frente. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e dar meus primeiros passos com esta camisa", afirmou Beraldo.

??? Le Paris Saint-Germain se réjouit d'accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons. ??? #WelcomeBeraldo ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024

Depois de representar o União Barbarense e XV de Piracicaba, o jovem ingressou no São Paulo em 2020 e rapidamente se consolidou na equipe sub-17 do clube.

Pelo Tricolor, o piracicabano fez sua estreia profissional na vitória por 1 a 0 sobre o time peruano do Ayacucho FC na Copa Sul-Americana, em 26 de maio de 2022. Algumas semanas depois, em 11 de junho de 2022, o garoto, na época com 18 anos, estreou com vitória pela Seleção Brasileira sub-20 diante do Equador por 4 a 1.

Beraldo, que se tornou titular em 2023 pelo São Paulo, somou 52 partidas e um gol pelo clube paulista. Em setembro, ele também conquistou a inédita Copa do Brasil do Tricolor, o primeiro título de sua carreira.